Konzept zeigt Potenziale auf Wo in Kastellaun Stadt und Bürger Energie sparen können 25.09.2025, 19:00 Uhr

i Das integrierte Quartierskonzept zeigt unter anderem auf, wie die Bewohner der Stadt Kastellaun langfristig viel Geld beim Heizen sparen könnten. Philipp Lauer

Mit Investitionen in ihre Gebäude und Heizungsanlagen könnten die Kastellauner langfristig eine Menge Geld und CO2-Emissionen einsparen. Das hat eine Untersuchung ergeben, die ein Planungsbüro für das integrierte Quartierskonzept angestellt hat.

Ein sogenanntes integriertes Quartierskonzept hat die Stadt Kastellaun erstellen lassen. Darin werden die Potenziale aufgezeigt, wie die Stadt und ihre Einwohner Energie einsparen und effizient erzeugen können. Steffen Molitor von Energy Effizienz aus Lampertheim stellte das Konzept dem Stadtrat in groben Zügen vor.







