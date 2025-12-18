Wo im Rhein-Hunsrück mehr Windräder kommen könnten

Die Sorge im Rhein-Hunsrück-Kreis ist groß, dass viele weitere Windräder im Kreis dazukommen. Grund ist die Änderung des Landesgesetzes zu den Flächen für die Windenergie (LWindGG). Neben dem Soonwald könnten alle Verbandsgemeinden betroffen sein.
Die öffentliche Debatte über die Ausweisung weiterer Flächen für die Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis hatte zuletzt stark den Fokus auf den Soonwald. Eine Karte, die im Kreistag gezeigt wurde, verdeutlicht aber: Es geht um etliche Flächen im Kreisgebiet.