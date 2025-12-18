Flächen für Windkraft im Kreis Wo im Rhein-Hunsrück mehr Windräder kommen könnten Philipp Lauer 18.12.2025, 17:00 Uhr

i Abends prägen die roten Leuchtfeuer der Windräder im Hunsrück die Landschaft, wie auf unserem Archivbild bei Kappel. Die Änderung eines Landesgesetzes könnte nun dazu führen, dass noch etliche weitere Flächen für Windenergie im Rhein-Hunsrück-Kreis ausgewiesen werden. Archiv Thomas Torkler. Thomas Torkler

Die Sorge im Rhein-Hunsrück-Kreis ist groß, dass viele weitere Windräder im Kreis dazukommen. Grund ist die Änderung des Landesgesetzes zu den Flächen für die Windenergie (LWindGG). Neben dem Soonwald könnten alle Verbandsgemeinden betroffen sein.

Die öffentliche Debatte über die Ausweisung weiterer Flächen für die Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis hatte zuletzt stark den Fokus auf den Soonwald. Eine Karte, die im Kreistag gezeigt wurde, verdeutlicht aber: Es geht um etliche Flächen im Kreisgebiet.







Artikel teilen

Artikel teilen