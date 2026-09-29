In den kommenden zweieinhalb Jahren müssen sich die Bopparder und ihre Gäste auf eine Großbaustelle am Rheinufer einstellen. Ein Blick auf die Stadt Koblenz, die diesen Prozess bereits hinter sich hat, zeigt: Die Geduld wird sich am Ende auszahlen.
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„Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne“, meinte Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier nach dem ersten Spatenstich zur Neugestaltung der Rheinallee in der vergangenen Woche. Und irgendwie trifft es das Bild, das die Spaziermeile am Bopparder Rheinufer derzeit abgibt, ganz gut.