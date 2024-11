Friedliches Gedenken Wo einst Synagogen brannten Werner Dupuis 10.11.2024, 17:31 Uhr

i Am Denkmal für die in der Nazi-Zeit ermordeten vertriebenen Juden fand am Jahrestag der Pogromnacht auf dem Kirchberger Marktplatz eine Gedenkstunde statt. Eingeladen hatte ein ökumenischer Verbund christlicher Kirchen. Werner Dupuis

Kirchberg. Zum Gedenken an die Pogromnacht vor 86 Jahren, in der auch in Orten im Hunsrück Synagogen geschändet, Menschen jüdischen Glaubens verletzt und verschleppt wurden, fand am Samstag auf dem Kirchberger Marktplatz ein Gedenken statt. Eingeladen hatte ein ökumenisches Bündnis der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, der Freien evangelischen Gemeinde und dem Christlichen Zentrum Hunsrück.

