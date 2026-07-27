Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wo die Störche im Anflug sind Hilko Röttgers 27.07.2026, 07:30 Uhr

i Die Storchenpopulation ist nach Expertenangaben in diesem Jahr ungewöhnlich hoch. Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind die Tiere aber noch selten anzutreffen. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Die Zahl der Störche in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Inzwischen sieht man die Tiere fast überall in Deutschland. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis?

Das ist doch mal eine gute Nachricht: In Deutschland brüten so viele Störche wie noch nie seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen. Das hat der Naturschutzbund Nabu jetzt mitgeteilt. Die Naturschützer gehen von mehr als 15.000 Brutpaaren aus.Die Bestände haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erholt, nachdem in den 1980er-Jahren nicht einmal mehr 3000 Brutpaare gezählt wurden.







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