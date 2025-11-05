Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wo der Geist auf Reisen geht 05.11.2025, 09:11 Uhr

i Zwischen zwei Buchdeckeln stecken ganze Welten. In Boppard kann man diese Welten nun in den neuen Räumen der Bücherei erkunden. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Zumindest für Bücherfreunde in Boppard ist das jetzt eine berechtigte Frage. Dort wurde die Bücherei in neuen Räumen wiedereröffnet.

Gibt es einen schöneren Ort als eine Bibliothek? Zugegeben, wenn man die Frage auf diese Weise stellt, dürfte die Antwort vermutlich sehr oft lauten: Klar doch! Es stimmt ja auch, die Welt ist wunderbar und voller schöner Orte: Berge und Meer, pulsierende Städte und ländliches Idyll, Hunsrück und Mittelrhein – Sie wissen selbst am besten, wo Sie sich wohlfühlen.







