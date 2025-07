Sich neu verlieben, Feste feiern, viel Zeit mit Freunden und der Familie verbringen, all das klingt so gar nicht nach Hospiz. Sogar geheiratet wurde in Simmern schon, berichtet Tobias Gotre. Der Diakon ist seit 1. Januar Leiter des Aenne Wimmers Hospizes, das an diesem Wochenende sein zehnjähriges Bestehen feiert. Feiern, das tun sie gern in der Einrichtung. Denn Feste gehören zum Leben dazu. So wie das Sterben.

„Wir begleiten hier das Leben unserer Gäste – und damit auch ihre letzte Lebensphase“, sagt Gotre. Ihm ist es wichtig, von Gästen und nicht von Bewohnern oder gar Patienten zu sprechen. Wie diese Lebensphase gestaltet wird, das entscheiden diese selbst. Bis mittags schlafen, zum Frühstück schon ein Glas Wein trinken, die Teddysammlung oder den eigenen Hund im Zimmer haben, all das ist im Simmerner Hospiz möglich. „Es geht viel um Kommunikation“, sagt der Diakon. Was riecht, schmeckt, isst, sieht, trinkt oder hört der Gast gern? „Letzteres reicht von Hardrock bis zu den Kastelruther Spatzen“, lacht er. Aber es geht dabei auch darum, wie viel Hilfe der Gast bekommen will oder wo sein Schmerzlimit liegt. „Nur, weil ich denke, dass dem Gast etwas guttut, heißt das ja nicht, dass es ihm guttut“, sagt Gotre. Außerdem habe jeder ein Recht auf Glück – oder Unglück. „Das ist ein echtes Angebot“, sagt er.

i Monika John macht frische Spätzle für die Gäste des Hospizes. Sie verwirklicht am Herd auch Wünsche und kocht Leibspeisen. Und das alles immer frisch und selbstgemacht, betont sie. Charlotte Krämer-Schick

In der großen, lichtdurchfluteten Küche steht Monika John und macht Spätzle. „Hier wird alles selbst und frisch gemacht“, sagt die Hauswirtschafterin. Auch das Wunschessen der Gäste steht hier gern mal auf dem Tisch. Zudem können sie sich auch Essen bringen lassen. Sie sollen sich wohlfühlen im Aenne Wimmers Hospiz. Dazu gehört auch die Gestaltung der Räume. Warme Farben dominieren die Wände, ein Lebensbaum mit – wenn auch elektrischen –Kerzen sorgt für gemütliches Licht. Küche und Wohnbereich sind offen und grenzen an die große Dachterrasse. „Sie ist ein wichtiger Ort“, sagt Gotre. Es habe auch schon eine Frau gegeben, die immer dort unter freiem Himmel und an der frischen Luft schlafen wollte. Andere wollen genau dort sterben. Dort, wo viele Feste gefeiert werden oder auch Märkte stattfinden. Dort also, wo sich das Leben im Hospiz in besonderer Weise abspielt.

i Der Lebensbaum im Flur sorgt für gemütliches Licht, auch die Wände sind in warmen Farben gestrichen. Charlotte Krämer-Schick

Bei all dem Leben gibt es aber auch Leid in den Räumen in der Holzbacher Straße neben den Diakonie Kliniken Hunsrück. „Die Begleitung umfasst die soziale, die spirituelle, psychische und körperliche Ebene“, macht Gotre deutlich. Zwar sei das Hospiz eine christliche Einrichtung, doch auch Angehörige anderer Religionen oder Atheisten seien selbstverständlich willkommen. Wer mag, wird auch seelsorgerisch begleitet. Alle Angebote können auch die Angehörigen der Gäste nutzen. „Sie sind hier ebenso willkommen“, sagt der Diakon, und das rund um die Uhr. Neben einem Gästeapartment, das Besucher gegen einen kleinen Obolus nutzen können, können die Angehörigen auch mit in den Zimmern der Gäste wohnen – sei es der Partner oder die Schwester aus Australien. Letztere habe tatsächlich auch schon mit im Hospiz gewohnt, erzählt Gotre. „Wir geben auch den Angehörigen viel Raum“, sagt er. Dazu gehörten auch Familienzusammenführungen. „Es kam schon vor, dass sich unsere Mitarbeiter auf die Suche nach verschollenen Familienmitgliedern gemacht haben“, berichtet der Einrichtungsleiter. Und manches Mal mit Erfolg.

Neben den Fachkräften – in Simmern sind das Psychologen, Ärzte, Seelsorger, Sozialarbeiter und Pflegefachkräfte – gibt es auch 14 aktive Ehrenamtliche, die im Hospizalltag eine wichtige Rolle spielen. „Sie alle haben einen speziellen, 120 Stunden umfassenden Kurs besucht und sind damit qualifiziert für die ehrenamtliche Hospizbegleitung“, sagt Gotre. Sie schenken Zeit, lesen vor oder spielen, sie halten auch mal nur die Hand. Wenn gewünscht, auch in der Stunde des Todes. Und dann ist da noch der Förderverein, der Vieles ermöglicht, was sonst nicht möglich wäre. „Er hat etwa für jedes Zimmer einen Sessel mit Aufstehhilfe besorgt“, sagt Gotre. Zudem könne das Hospiz ein Klangschalen- und Kunstangebot machen oder tiergestützte Therapie und Physiotherapie anbieten. 5 Prozent der Kosten für Gäste und Angehörige werden ebenfalls über Spenden finanziert. „95 Prozent trägt die Pflegekasse“, sagt der Einrichtungsleiter.

i Blumen finden sich überall in der Einrichtung, auch auf dem Wohnzimmertisch. Der offene Raum schließt direkt an die große Dachterrasse an. Charlotte Krämer-Schick

Um im Hospiz aufgenommen werden zu können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. „Der Gast muss eine lebensverkürzende Erkrankung haben und austherapiert sein“, sagt Gotre. Eine Rolle spiele auch die Lebenserwartung, die bei wenigen Tagen, Wochen oder Monaten liegt. Und so ist es selbstverständlich, dass es auch um Abschied, Trauer und Tod geht. „Wir erstellen etwa Erinnerungsbücher oder schreiben mit den Gästen Abschiedsbriefe“, sagt der Diakon. Doch auch ganz praktische Dinge spielen eine Rolle: Wie soll die Bestattung aussehen? Welche Formalitäten sind zu erledigen? „Wir sind da sehr gut vernetzt“, sagt Gotre, etwa mit dem Jobcenter, den Verwaltungen und Bestattungsinstituten, aber auch mit der Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern oder dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds.

„Das Hospiz ist nicht das Zuhause der Gäste, aber es kann ein bisschen dazu werden“, dafür wollen Gotre und sein Team sorgen. Und da gehören Feiern und Lachen, Trauern und Weinen, kurzum: Da gehören Leben und Sterben dazu. „Das ist traurig und schön“, sagt Gotre. „Sowohl, als auch. Nicht ,oder’“.

Fest in der Hunsrückhalle

Zehn Jahre Aenne Wimmers Hospiz, und damit zehn Jahre „Hunsrück-Hospiz“, wie Einrichtungsleiter Tobias Gotre sagt, das wollen er und sein Team mit vielen Menschen feiern. Das Fest findet am Samstag, 26. Juli, in der Hunsrückhalle in Simmern statt und beginnt um 14 Uhr mit einem ökumenischen Dankgottesdienst mit Musik. Daran schließen sich Grußworte und ab 15 Uhr Musik mit den Bojangles an. Es wird einen „Markt der Möglichkeiten“ mit vielen Infoständen und eine Spiel- und Malecke mit Büchertisch für Kinder geben. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Team bietet Führungen durch das Hospiz an, hierfür fährt ein Shuttlebus von der Hunsrückhalle zur Einrichtung.

Weitere Infos gibt es unter www.kreuznacherdiakonie.de