Jürgen Goedert ist Wegewart Wo andere wandern, packt der Rheinfels-Ranger an Annalena Bischoff 13.10.2026, 14:00 Uhr

i Jürgen Goedert kennt sich als Wegewart bestens mit den Wanderwegen rund um die Burg Rheinfels aus. Annalena Bischoff

Hammer, Schraubenzieher und Ersatzschilder hat er immer dabei: Jürgen Goedert sorgt ehrenamtlich dafür, dass die Wanderwege rund um St. Goar in Schuss bleiben. Schon seit 40 Jahren steckt er Zeit und Herzblut in seine Heimat.

Über dem Mittelrheintal wird der Himmel langsam heller. Die ersten Vögel machen sich bemerkbar, zwischen den Bäumen kommt Bewegung auf. Während viele Menschen um sechs Uhr morgens noch schlafen, ist Jürgen Goedert längst auf den Beinen. Mit Wanderstock und seiner Umhängetasche kontrolliert der Wegewart die Wanderwege rund um die Burg Rheinfels.







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