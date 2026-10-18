Neustart direkt am Mittelrhein Wirtshaus Domäne am Simmersee schließt Ende Oktober Annalena Bischoff 18.10.2026, 12:00 Uhr

i Seit 2012 betreiben Ralph Riedel und Martina Enseleit gemeinsam das Hotel Wirtshaus Domäne am See in Simmern. Damit ist zum 31. Oktober 2026 Schluss. Annalena Bischoff

Eine Runde um den Simmersee, eine Einkehr in der Domäne plus Stärkung im Biergarten: Damit ist Ende des Monats Schluss. Nach 14 Jahren schließen Ralph Riedel und Martina Enseleit ihren Betrieb in Simmern. Sie bleiben dem Kreis allerdings erhalten.

Noch ist in der Domäne am Simmersee nichts vom bevorstehenden Abschied zu sehen. Die Tische sind gedeckt, die Räume eingerichtet, der Betrieb läuft weiter. Bis Ende Oktober bewirten Ralph Riedel, Martina Enseleit und ihr Team ihre Gäste in Simmern. Dann endet nach 14 Jahre ihre Zeit im Wirtshaus und Hotel.







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