Eine Runde um den Simmersee, eine Einkehr in der Domäne plus Stärkung im Biergarten: Damit ist Ende des Monats Schluss. Nach 14 Jahren schließen Ralph Riedel und Martina Enseleit ihren Betrieb in Simmern. Sie bleiben dem Kreis allerdings erhalten.
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Noch ist in der Domäne am Simmersee nichts vom bevorstehenden Abschied zu sehen. Die Tische sind gedeckt, die Räume eingerichtet, der Betrieb läuft weiter. Bis Ende Oktober bewirten Ralph Riedel, Martina Enseleit und ihr Team ihre Gäste in Simmern. Dann endet nach 14 Jahre ihre Zeit im Wirtshaus und Hotel.