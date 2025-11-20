GKM soll in Boppard umbauen Wird Heilig Geist zu Regioklinik für Alltagsnotfälle? 20.11.2025, 18:00 Uhr

i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard ist ein Standort des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Philipp Lauer

Mit Spannung wurde das Ergebnis des runden Tisches zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) erwartet. Was am Tag danach bekannt ist und wie die ersten Reaktionen zum Vorschlag für das Heilig Geist Krankenhaus Boppard ausfallen, auf einen Blick:

Die ersten Reaktionen auf den Vorschlag des Gesundheitsministers Clemens Hoch zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard fallen weitgehend positiv aus. Hoch hatte am Mittwoch zum runden Tisch eingeladen. Bei dem Gespräch mit der Stadt Koblenz, dem Landkreis Mayen-Koblenz, der GKM-Geschäftsführung und dem Rhein-Hunsrück-Kreis habe man den Plan erarbeitet, das GKM solle seinen Standort zu einer Regioklinik ausbauen.







Artikel teilen

Artikel teilen