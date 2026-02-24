Ankündigung aus Mainz Wird der Soonwald vor Windkraft besser geschützt? Hilko Röttgers 24.02.2026, 12:00 Uhr

i Gegen die weitere Ausweisung von Flächen für die Windkraft gibt es Protest. Philipp Lauer

Waldkraft statt Windkraft: Unter diesem Motto wurde in den vergangenen Wochen gegen die weitere Ausweisung von Windkraftflächen im Soonwald demonstriert. Eine Mitteilung aus dem Innenministerium legt nahe, dass der Protest gehört wurde.

Gegen die Ausweisung von weiteren Windkraftanlagen im Soonwald gab es in den vergangenen Wochen großen Widerstand. Unter anderem hatte das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur zu Demonstrationen aufgerufen. Zeigt der Protest nun Wirkung? So könnte man jedenfalls eine aktuelle Pressemitteilung aus dem Innenministerium verstehen.







