Ringen um Betrauungsakt Wird das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard gerettet? 02.01.2025, 11:23 Uhr

i GKM-Standort in Boppard: das Heilig-Geist-Krankenhaus Philipp Lauer

Die Einrichtung ist defizitär. Daher übermittelt der Kreis einen Betrauungsakt an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Bevor der offiziell wird, fehlen auch nach Wochen noch Unterschriften. Und Einspruch kommt dann von eher unerwarteter Seite.

Langes Ringen, um den Fortbestand des Heilig-Geist-Krankenhauses in Boppard zu sichern: Im Herbst übermittelt der Rhein-Hunsrück-Kreis einen Betrauungsakt an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Er ist die Grundlage dafür, dass der Kreis, die Stadt und die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Boppard das Defizit am Standort in Boppard übernehmen können, um eine Schließung des Heilig-Geist-Krankenhauses abzuwenden.

