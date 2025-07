Nicht ganz so alt, dafür weitaus besucherstärker ist die Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun (31. Juli bis 3. August. Das Technospektakel gibt es seit nunmehr 30 Jahren. 1995 begann diese wunderbare Geschichte von Freiheit, Liebe, Toleranz und grenzenlosem Wirgefühl. Jedoch lassen sich diese vier Begriffe auch auf das Waldeck-Open-Air übertragen und erst recht auf das Lott-Festival (1. bis 3. August) inmitten des Hunsrücks östlich der Gemeinde Raversbeuren. All d iese Events bieten eine einzigartige Gelegenheit, Kultur, Kunst und vor allem jede Menge Musik in einer offenen, weitläufigen Umgebung zu erleben und zu genießen. Und sicherlich werden wieder und wurden schon in der Vergangenheit Tausende von Fotos gemacht – von den Künstlern, von Mitfeiernden, vom Festivalgelände oder vom Zeltplatz. Diese Bilder von euch suchen wir. Vielleicht habt ihr ja noch eine Aufnahme aus den Anfangsjahren eines dieser drei Festivals, aber auch von anderen Musikevents in der Region. Die Fotos können auch auf der Waldeck am Wochenende entstanden sein. Schickt uns eure Aufnahmen – aber unbedingt mit Fotografenvermerk – per E-Mail an simmern@rhein-zeitung.net zu. Wichtig ist: Wer oder was ist auf den Bildern zu sehen? Wann und wo wurden sie aufgenommen. Wir freuen uns auf viele lustige Schnappschüsse und andere Momentaufnahmen.