Von Neuseeland an den Rhein Winzerin Cecilia Jost aus Bacharach lebt Leidenschaft Thomas Torkler 26.12.2025, 12:00 Uhr

i Cecilia Jost hat allen Grund zu strahlen. Das von ihr geführte Weingut Toni Jost in Bacharach bekam jetzt mehrere Auszeichnungen in der Fachpresse. Unter anderem kürte sie das Weinmagazin „Vinum" zur „Aufsteigerin des Jahres". Thomas Torkler

Winzerin Cecilia Jost aus Bacharach ist von dem Fachmagazin „Vinum“ zur Aufsteigerin des Jahres gekürt worden. Und das, obwohl sie schon seit mehr als zehn Jahren im Geschäft ist. Warum?

Wenn man 2012 ein renommiertes Weingut übernommen hat und 13 Jahre später zur „Aufsteigerin des Jahres“ gewählt wird, dann mutet das zunächst ein wenig kurios an. Doch Cecilia Jost sieht die Auszeichnung des Fachmagazins „Vinum“ als Bestätigung ihrer Arbeit: „Ich bin absolut happy damit“, sprudelt es aus ihr hinaus.







