Weinguides und andere Preise Winzer am Mittelrhein vielfach ausgezeichnet 23.11.2024, 10:00 Uhr

i Christiane Lambrich-Henrich und Matthias Lambrich vom Weingut Goswin Lambrich in Oberwesel-Dellhofen freuen sich über die Auszeichung als Weingut des Jahres am Mittelrhein im Eichelmann Weinführer und Aufsteiger des Jahres am Mittelrhein im Vinum Weinguide. Karoline Lambrich

Unter den Weingütern vom Mittelrhein, die in den neuen Ausgaben renommierter Weinführer ausgezeichnet wurden, liegen einige im Rhein-Hunsrück-Kreis. Ein Überblick über die Auszeichnungen im Eichelmann Weinführer und Vinum Weinguide.

Mit Spannung erwarten die Winzer auch am Mittelrhein Jahr für Jahr die Bewertungen der Fachjournalisten etwa im Eichelmann Weinführer oder dem Vinum Weinguide. In diesem Jahr wurden wieder etliche Winzer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in beiden Publikationen gewürdigt.

