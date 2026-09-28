Weinlese geht zu Ende
Winzer am Mittelrhein: Der 2026er wird Top-Weinjahrgang
Weinlese ist Familienarbeit. Florian Weingart kann im Bopparder Hamm unter anderem auf tatkräftige Unterstützung seiner Schwäger
Weinlese ist Familienarbeit. Florian Weingart kann im Bopparder Hamm unter anderem auf tatkräftige Unterstützung seiner Schwägerin Andrea Nichelmann bauen.
Thomas Torkler

Trockenheit, Hitze und jetzt die Weinlese: Wie hat der heiße und regenarme Sommer die Reben am Mittelrhein beeinflusst? Unsere Zeitung hat sich bei Winzern entlang des Rheins umgehört und nachgefragt, was die diesjährige Ernte bringt.

Lesezeit 4 Minuten
95 Grad Oechsle, perfekte Trauben, gesundes Lesegut, keine Fäulnis – was jetzt in den Kellern der Winzer vom Mittelrhein lagert, verspricht ein sehr guter Weinjahrgang zu werden. „Da musst Du nichts mehr dran machen“, freut sich Jochen Ratzenberger über die Qualität seiner Rieslingtrauben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren