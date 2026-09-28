Weinlese geht zu Ende Winzer am Mittelrhein: Der 2026er wird Top-Weinjahrgang Thomas Torkler 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Weinlese ist Familienarbeit. Florian Weingart kann im Bopparder Hamm unter anderem auf tatkräftige Unterstützung seiner Schwägerin Andrea Nichelmann bauen. Thomas Torkler

Trockenheit, Hitze und jetzt die Weinlese: Wie hat der heiße und regenarme Sommer die Reben am Mittelrhein beeinflusst? Unsere Zeitung hat sich bei Winzern entlang des Rheins umgehört und nachgefragt, was die diesjährige Ernte bringt.

95 Grad Oechsle, perfekte Trauben, gesundes Lesegut, keine Fäulnis – was jetzt in den Kellern der Winzer vom Mittelrhein lagert, verspricht ein sehr guter Weinjahrgang zu werden. „Da musst Du nichts mehr dran machen“, freut sich Jochen Ratzenberger über die Qualität seiner Rieslingtrauben.







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