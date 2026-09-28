Trockenheit, Hitze und jetzt die Weinlese: Wie hat der heiße und regenarme Sommer die Reben am Mittelrhein beeinflusst? Unsere Zeitung hat sich bei Winzern entlang des Rheins umgehört und nachgefragt, was die diesjährige Ernte bringt.
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95 Grad Oechsle, perfekte Trauben, gesundes Lesegut, keine Fäulnis – was jetzt in den Kellern der Winzer vom Mittelrhein lagert, verspricht ein sehr guter Weinjahrgang zu werden. „Da musst Du nichts mehr dran machen“, freut sich Jochen Ratzenberger über die Qualität seiner Rieslingtrauben.