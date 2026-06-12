Kurzzeitige Sperrung
Windrad-Transport auf A61 bei Emmelshausen ist beendet
Symbolbild: Der Transport der neuen Windräder für den Windpark Dörth ist nach mehrmaligen Verzögerungen endlich beendet.
Symbolbild: Der Transport der neuen Windräder für den Windpark Dörth ist nach mehrmaligen Verzögerungen endlich beendet.
Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Schwertransporte bringen neue Windräder bereits seit mehr als zwei Monaten über die A61 und die Anschlussstelle Emmelshausen in den Hunsrück. Nach mehrmaligen Verzögerungen ist nun ein Ende in Sicht. Dieses erfordert jedoch eine kurzzeitige Sperrung.

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Seit Anfang April laufen auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle (AS) Emmelshausen Schwertransporte, um neue Windkraftanlagen in den Windpark nach Dörth zu bringen. Nach mehrmaligen Verzögerungen sind diese nun endlich abgeschlossen. Für den Rückbau der für den Transport getroffenen Maßnahmen kommt es ab Mittwoch, 17.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungEnergie

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