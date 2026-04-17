Ausbau Erneuerbarer Energien Windpark in Dörth bekommt seine ersten beiden Anlagen Lara Kempf 17.04.2026, 12:00 Uhr

i Im Windpark in Dörth werden bald die ersten beiden Windräder aufgestellt. Uwe Anspach/dpa. picture alliance/dpa

Das Landschaftsbild im Rhein-Hunsrück-Kreis ist geprägt von Windrädern. Bald wird es dort zwei weitere Anlagen geben – genauer gesagt in der Gemarkung Dörth.

Der Ausbau von Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis schreitet voran. Im Laufe des Aprils werden zwei weitere Windkraftanlagen in den Hunsrück geliefert – und zwar für einen neuen Windpark in Dörth.Genehmigt worden seien die Anlagen vom Typ Enercon E 138 bereits im Februar 2024, wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.







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