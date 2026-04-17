Ausbau Erneuerbarer Energien
Windpark in Dörth bekommt seine ersten beiden Anlagen
Im Windpark in Dörth werden bald die ersten beiden Windräder aufgestellt.
Im Windpark in Dörth werden bald die ersten beiden Windräder aufgestellt.
Uwe Anspach/dpa. picture alliance/dpa

Das Landschaftsbild im Rhein-Hunsrück-Kreis ist geprägt von Windrädern. Bald wird es dort zwei weitere Anlagen geben – genauer gesagt in der Gemarkung Dörth.

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Der Ausbau von Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis schreitet voran. Im Laufe des Aprils werden zwei weitere Windkraftanlagen in den Hunsrück geliefert – und zwar für einen neuen Windpark in Dörth.Genehmigt worden seien die Anlagen vom Typ Enercon E 138 bereits im Februar 2024, wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

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