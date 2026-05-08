Was bedeutet der neue Koalitionsvertrag für die Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis – und für den Schutz des Soonwalds? Die Direktkandidaten des Wahlkreises 16, Tobias Vogt (CDU) und Ruth Greb (SPD), ordnen die Pläne der Landesregierung ein.
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Rheinland-Pfalz hat einen neuen Landtag, SPD und CDU haben inzwischen ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Bürgerinitiativen im Rhein-Hunsrück-Kreis und rund um den Soonwald hatten vor der Wahl große Hoffnungen in die neue Regierung gesetzt – insbesondere beim Thema Windkraft und dem Schutz des Soonwalds und seiner Randflächen.