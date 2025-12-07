Windkraft: Kommunen stellen klare Forderungen ans Land

Die Verbandsgemeinde Kirchberg hat einer gemeinsamen Resolution des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard bereits zugestimmt. Nun steht sie auf der Agenda des Kreistags. Die Forderungen an das Land sind klar.
Auf der Agenda der Gremien im Kreis steht in den kommenden Sitzungen eine gemeinsame Resolution, die ein mehr als deutliches Signal in Richtung Mainz sein soll. Die klare Forderung des Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard lautet: „Der Landtag muss das Moratorium Rhein-Hunsrück bei der geplanten Novelle des Landeswindenergiegebietegesetzes berücksichtigen“.