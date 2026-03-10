Thema erhitzt die Gemüter
Windkraft im Vorderhunsrück: VG erhöht Tempo
Im Vorderhunsrück könnten noch 17 weitere Windräder dazukommen. Da der VG-Rat nun beschlossen hat, das Verfahren in einen Teilplan A und B aufzutrennen, könnte es bei den Gemeinden nun unterschiedlich schnell gehen.
Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Um die Flächen für die weiteren geplanten Windräder schneller ausweisen zu können, hat die VG Hunsrück-Mittelrhein nun beschlossen, das Verfahren zeitlich aufzuteilen. Das sorgt bei den Gemeinden jedoch für hitzige Diskussionen.

Wie ist der Stand bei der Ausweisung weiterer Flächen für Windräder im Vorderhunsrück? Bereits im September vergangenen Jahres hatte der Rat der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein darüber diskutiert und die Gemeinden aufgefordert, sich für oder gegen weitere Standorte auszusprechen.

