Um die Flächen für die weiteren geplanten Windräder schneller ausweisen zu können, hat die VG Hunsrück-Mittelrhein nun beschlossen, das Verfahren zeitlich aufzuteilen. Das sorgt bei den Gemeinden jedoch für hitzige Diskussionen.
Wie ist der Stand bei der Ausweisung weiterer Flächen für Windräder im Vorderhunsrück? Bereits im September vergangenen Jahres hatte der Rat der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein darüber diskutiert und die Gemeinden aufgefordert, sich für oder gegen weitere Standorte auszusprechen.