VG-Rat gibt Weg frei Windkraft im Vorderhunsrück: Nun sind Gemeinden gefragt 26.09.2025, 18:00 Uhr

i 55 Windräder sind derzeit in der VG Hunsrück-Mittelrhein am Netz, weitere sind bereits genehmigt. Geht es nach zehn Gemeinden, könnten noch 17 Anlagen dazukommen. Werner Dupuis

Einerseits will der Rhein-Hunsrück-Kreis keine weiteren Flächen mehr für Windkraft ausweisen, andererseits sind die Gemeinden unter finanziellem Druck. Mit diesem Dilemma musste sich nun der Rat der VG Hunsrück-Mittelrhein auseinandersetzen.

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) befinde sich in einer Zwickmühle, machte Bürgermeister Peter Unkel gleich zu Beginn des Tagesordnungspunkts (TOP) 2 der jüngsten Sitzung deutlich. Das Gremium hatte darüber zu entscheiden, ob sich in der VG Hunsrück-Mittelrhein zukünftig noch weitere Windräder drehen könnten.







