Die Sorge, dass im Rhein-Hunsrück-Kreis viele weitere Windräder gebaut werden könnten, sorgt für Protest. Anlass ist eine Gesetzesänderung, zuständig das Innenministerium Rheinland-Pfalz. Minister Michael Ebling beantwortet nun einen offenen Brief.
Lesezeit 3 Minuten
Innenminister Michael Ebling (SPD) hat auf den offenen Brief des Bündnisses Energiewende für Mensch und Natur geantwortet. Das Antwortschreiben liegt unserer Zeitung vor. Das Bündnis hatte sich in Sachen Landeswindenergiegebietegesetz (LWindGG) an Ebling gewandt.