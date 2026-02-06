Offener Brief an Innenminister Windkraft im Soonwald? Michael Ebling antwortet Philipp Lauer 06.02.2026, 16:00 Uhr

i Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Arne Dedert

Die Sorge, dass im Rhein-Hunsrück-Kreis viele weitere Windräder gebaut werden könnten, sorgt für Protest. Anlass ist eine Gesetzesänderung, zuständig das Innenministerium Rheinland-Pfalz. Minister Michael Ebling beantwortet nun einen offenen Brief.

Innenminister Michael Ebling (SPD) hat auf den offenen Brief des Bündnisses Energiewende für Mensch und Natur geantwortet. Das Antwortschreiben liegt unserer Zeitung vor. Das Bündnis hatte sich in Sachen Landeswindenergiegebietegesetz (LWindGG) an Ebling gewandt.







