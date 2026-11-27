Schäden trotz Elektrozaun Wildschweine sorgen für Verwüstung in Buchenau Martin Boldt 27.11.2026, 17:00 Uhr

i Mehrere Wildschweine haben das Gartengrundstück von Bärbel Schencking in Buchenau verwüstet. Die Seniorin ist verärgert darüber, dass die Stadt Boppard sie mit dem Problem alleine lässt. Martin Boldt

Die Anwohner von Boppard-Buchenau sind Besuche von Wildschweinen in ihrem Stadtteil bereits gewöhnt. In diesem Jahr wird das Schwarzwild allerdings regelrecht zur Plage. Bei ihrer Futtersuche zerwühlen die Tiere mitunter ganze Gärten.

Beinahe 1000 Quadratmeter groß ist der Garten von Bärbel Schencking im Bopparder Höhenstadtteil Buchenau. Liebevoll gepflanzte Blumenrabatten, Dekoration und ein saftiger Rasen. Doch seit dem zurückliegenden Wochenende ist die einstige Oase kaum noch wiederzuerkennen: Mehrere Wildschweine sind von den nahen Weinbergen her auf ihr Grundstück vorgedrungen und haben es verwüstet.







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