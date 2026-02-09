Fahrer war betrunken
Wilde Verfolgungsjagd auf der A61 durch den Hunsrück
Symboldbild: Ein Auto rast mit hoher Geschwindigkeit über eine Straße. Ähnliche Situationen könnte es am Montagmorgen im Hunsrück bei der Verfolgungsfahrt zwischen einem französischem Auto und der Polizei gegeben haben.
Frank Rumpenhorst/dpa. picture alliance/dpa

Aufregung am Montagmorgen auf der A61: Der Fahrer eines Autos mit französischem Kennzeichen baut zuerst einen Unfall – und haut dann Dutzende Kilometer gen Süden ab. Er liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit Streifen der Polizei.

Der Fahrer eines Autos mit französischem Kennzeichen hat sich am Montagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A61 Richtung Süden quer durch den Hunsrück geliefert, berichtet das Polizeipräsidium Koblenz in einer Pressemitteilung. Die Verfolgungsfahrt endete in der Baustelle Rheinböllen.

