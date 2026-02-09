Aufregung am Montagmorgen auf der A61: Der Fahrer eines Autos mit französischem Kennzeichen baut zuerst einen Unfall – und haut dann Dutzende Kilometer gen Süden ab. Er liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit Streifen der Polizei.
Der Fahrer eines Autos mit französischem Kennzeichen hat sich am Montagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A61 Richtung Süden quer durch den Hunsrück geliefert, berichtet das Polizeipräsidium Koblenz in einer Pressemitteilung. Die Verfolgungsfahrt endete in der Baustelle Rheinböllen.