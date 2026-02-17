Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wild gereimt sie lacht, die bunte Fassenacht
Bunt ist sie die Fassenacht, das zeigen die Kostüme des SCC Schwall unter dem Motto "Pizza, Pasta, Karneval".
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Im Karneval sind Büttenreden immer der Hit. Da wird gereimt, bis die Schwarte kracht. Ein Grund, sich in der heißen närrischen Phase des Straßenkarnevals einmal daran zu probieren – solange es noch geht.

Der Karneval, der Karneval – der ist nicht mehr das, was er war mal. Überall landauf und landab machen Vereine wegen Sicherheitskonzepten schlapp. Außer in einem Landes Stück, das sich nennt der Hunsrück. Hier feiern die Narren froh und ausgelassen, weil sich viele Ehrenamtler mit dem Brauchtum befassen.

