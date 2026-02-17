Im Karneval sind Büttenreden immer der Hit. Da wird gereimt, bis die Schwarte kracht. Ein Grund, sich in der heißen närrischen Phase des Straßenkarnevals einmal daran zu probieren – solange es noch geht.
Lesezeit 1 Minute
Der Karneval, der Karneval – der ist nicht mehr das, was er war mal. Überall landauf und landab machen Vereine wegen Sicherheitskonzepten schlapp. Außer in einem Landes Stück, das sich nennt der Hunsrück. Hier feiern die Narren froh und ausgelassen, weil sich viele Ehrenamtler mit dem Brauchtum befassen.