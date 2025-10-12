25 Jahre Vereinsgeschichte: Auf dieses besondere Jubiläum konnten die „Wild Cats“, die Tanzabteilung des TuS Laubach, nun zurückblicken. Bei einer Feierstunde im Gemeindehaus in Laubach erwarteten die Besucher so einige Höhepunkte.
Lesezeit 2 Minuten
Es war einer dieser Abende, an denen man sofort spürt: Hier steckt Herzblut auf der Bühne. Das Gemeindehaus platzte am Samstagabend aus allen Nähten, als die Tanzabteilung des TuS Laubach ihr 25-jähriges Bestehen feierte – und gleichzeitig die Premieren ihrer neuen Showtänze präsentierte.