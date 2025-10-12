Verein feiert Jubiläum „Wild Cats“ aus Laubach tanzen seit 25 Jahren Marc Schenten 12.10.2025, 17:00 Uhr

i Vier Generationen "Wild Cats" gemeinsam auf der Bühne. Marc Schenten

25 Jahre Vereinsgeschichte: Auf dieses besondere Jubiläum konnten die „Wild Cats“, die Tanzabteilung des TuS Laubach, nun zurückblicken. Bei einer Feierstunde im Gemeindehaus in Laubach erwarteten die Besucher so einige Höhepunkte.

Es war einer dieser Abende, an denen man sofort spürt: Hier steckt Herzblut auf der Bühne. Das Gemeindehaus platzte am Samstagabend aus allen Nähten, als die Tanzabteilung des TuS Laubach ihr 25-jähriges Bestehen feierte – und gleichzeitig die Premieren ihrer neuen Showtänze präsentierte.







Artikel teilen

Artikel teilen