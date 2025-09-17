Schritt für Schritt geht es bergan, die Steigung: mehr als 10 Prozent. Die Berge sind faszinierend, der Weg ist beschwerlich, die Aussicht am Ende grandios. Am 17. September kommt das Thema schnell auf, ist es doch ein besonderer (Geburts-)Tag.

An einem Tag wie heute schwelge ich oft in Gedanken. Gedanken über Natur, Berge, Abgeschiedenheit. Warum? Weil der 17. September der Geburtstag des wohl bekanntesten deutschsprachigen Bergsteigers ist: Reinhold Messner. 81 Jahre jung wird Messner in diesem Jahr.

Das lässt mich schwelgen. So richtig bergsteigen wie Messner möchte ich zwar nicht, die 8000er sind mir dann doch zu gefährlich. Aber so ein wenig in den Alpen unterwegs bin ich hin und wieder mal. Das schöne daran: Wenn es stetig bergan geht auf Bergwegen, ist der Verstand hellwach und muss für alle Unebenheiten des Weges den richtigen Schritt finden. Wenn man dann nach einem langen Aufstieg oben ist und die Aussicht genießen kann, ist das wunderbar. Diese Ruhe, die Abgeschiedenheit, da kann man die Seele baumeln lassen.

Und wissen Sie, welcher besondere Tag mit dem Geburtstag von Reinhold Messner zusammenfällt? Der Gedenktag für Hildegard von Bingen. Diesen regionalen Bezug werde ich nicht mehr so schnell vergessen.