Betrieb in Boppard ruht Wie wirkt sich Ausfall auf Fähre in St. Goar aus? Lara Kempf 16.04.2026, 15:00 Uhr

i Ein Tankmotorschiff hatte Mitte März den Fähranleger in Boppard gerammt und beschädigt. Seitdem fährt die Fähre zwischen Boppard und Filsen nicht mehr. Daniel Rühle

Aktuell gibt es keinen direkten Weg von Boppard über den Rhein nach Filsen. Der Grund: Wegen eines Schiffsunfalls vor etwa vier Wochen pausiert der Fährverkehr. Was bedeutet das für die Fähre, die zwischen St. Goar und St. Goarshausen pendelt?

Rund einen Monat ist der Schiffsunfall am Fähranleger in Boppard bereits her. Die Fähre ruht noch immer. Von Boppard auf die andere Rheinseite überzusetzen, ist aktuell nicht möglich. Pendler und Touristen müssen sich also eine Alternative suchen. Denn die nächste Brücke, die Südbrücke in Koblenz, ist immerhin mehr als 20 Kilometer entfernt.







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