Aktuell gibt es keinen direkten Weg von Boppard über den Rhein nach Filsen. Der Grund: Wegen eines Schiffsunfalls vor etwa vier Wochen pausiert der Fährverkehr. Was bedeutet das für die Fähre, die zwischen St. Goar und St. Goarshausen pendelt?
Lesezeit 2 Minuten
Rund einen Monat ist der Schiffsunfall am Fähranleger in Boppard bereits her. Die Fähre ruht noch immer. Von Boppard auf die andere Rheinseite überzusetzen, ist aktuell nicht möglich. Pendler und Touristen müssen sich also eine Alternative suchen. Denn die nächste Brücke, die Südbrücke in Koblenz, ist immerhin mehr als 20 Kilometer entfernt.