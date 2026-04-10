Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie wäre es mit einer schwimmenden Mittelrheinbrücke? Johannes Kirsch 10.04.2026, 07:30 Uhr

i Die Mittelrheinbrücke soll Wellmich (rechts) und Fellen (links) verbinden. Der genaue Verlauf steht noch nicht fest. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Planung einer Brücke über den Mittelrhein verlängert sich um bis zu zwei Jahre. Hintergrund ist, dass die bislang favorisierte Variante in einem Naturschutzgebiet liegt. Angesichts dieser Verzögerung sei ein innovativer Vorschlag erlaubt.

Eine Weltneuheit konnte bei St. Goar endlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Verträglich mit dem Landschaftsbild, resistent gegen Hochwasser und obendrein ungefährlich für Flora und Fauna. Nein, die Rede ist nicht von der Mittelrheinbrücke, sondern von schwimmenden Turbinen, die zukünftig die Kraft des Rheins nutzen sollen, um Energie zu erzeugen.







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