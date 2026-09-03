Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie unterschiedlich Parkkosten sein können Daniel Rühle 03.09.2026, 07:30 Uhr

i In Boppard kosten die ersten 30 Minuten Parken 50 Cent. Danach jede Stunde 1 Euro. Martin Boldt

Urlaub! Ab in den Süden (in diesem Fall wirklich) und abschalten. Doch dann kommt immer die Frage, wo man sein Auto bei Ausflügen hinstellt. Denn Parken kann an touristischen Zielen teuer sein. Dagegen ist Boppard günstig. Doch da wirds nun teurer.

Die Stadt Boppard erhöht die Gebühren für die von ihr bewirtschafteten Parkflächen um satte 20 Prozent. Das hat der Stadtrat nun beschlossen. Das hat sicher Aufregerpotenzial in der Stadt. Ich möchte das mit meinem jüngsten Urlaub vergleichen.Es ging in die Region rund um die Zugspitze.







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