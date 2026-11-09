Treffpunkt, Feierort und ein Stück Heimat: Um den Tiefenbacher Hof für die Menschen im Ort zu bewahren, entschied sich die Gemeinde im Jahr 2020 zu einem ungewöhnlichen Schritt. Warum sie bis heute hinter dieser Entscheidung steht.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist keine alltägliche Entscheidung, dass eine Ortsgemeinde selbst zum Eigentümer eines Gasthofs wird. In Tiefenbach wagte man diesen Schritt im März 2020: Für 318.000 Euro kaufte die Gemeinde den Tiefenbacher Hof. Vorausgegangen war der Wunsch der damaligen Betreiber, sich aus Altersgründen zurückzuziehen.