Gemeinde als Wirtshausretter
Wie Tiefenbach 318.000 Euro in Dorfkultur investierte
Anna Vogt, Ortsbürgermeisterin Julie Kaiser-Girard und Jörg Herbst im Tiefenbacher Hof. Die Gemeinde kaufte den Gasthof 2020, um
Anna Vogt, Ortsbürgermeisterin Julie Kaiser-Girard und Jörg Herbst im Tiefenbacher Hof. Die Gemeinde kaufte den Gasthof 2020, um die Gaststätte zu erhalten.
Monika Pradelok

Treffpunkt, Feierort und ein Stück Heimat: Um den Tiefenbacher Hof für die Menschen im Ort zu bewahren, entschied sich die Gemeinde im Jahr 2020 zu einem ungewöhnlichen Schritt. Warum sie bis heute hinter dieser Entscheidung steht.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist keine alltägliche Entscheidung, dass eine Ortsgemeinde selbst zum Eigentümer eines Gasthofs wird. In Tiefenbach wagte man diesen Schritt im März 2020: Für 318.000 Euro kaufte die Gemeinde den Tiefenbacher Hof. Vorausgegangen war der Wunsch der damaligen Betreiber, sich aus Altersgründen zurückzuziehen.
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