Gemeinde als Wirtshausretter Wie Tiefenbach 318.000 Euro in Dorfkultur investierte Monika Pradelok 09.11.2026, 12:00 Uhr

i Anna Vogt, Ortsbürgermeisterin Julie Kaiser-Girard und Jörg Herbst im Tiefenbacher Hof. Die Gemeinde kaufte den Gasthof 2020, um die Gaststätte zu erhalten. Monika Pradelok

Treffpunkt, Feierort und ein Stück Heimat: Um den Tiefenbacher Hof für die Menschen im Ort zu bewahren, entschied sich die Gemeinde im Jahr 2020 zu einem ungewöhnlichen Schritt. Warum sie bis heute hinter dieser Entscheidung steht.

Es ist keine alltägliche Entscheidung, dass eine Ortsgemeinde selbst zum Eigentümer eines Gasthofs wird. In Tiefenbach wagte man diesen Schritt im März 2020: Für 318.000 Euro kaufte die Gemeinde den Tiefenbacher Hof. Vorausgegangen war der Wunsch der damaligen Betreiber, sich aus Altersgründen zurückzuziehen.







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