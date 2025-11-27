Demo zu Windkraft im Soonwald Wie steht Rhein-Hunsrück-Kreis zu weiteren Windrädern? Philipp Lauer 27.11.2025, 18:00 Uhr

i Mehr als 150 Menschen beteiligten sich an einer Demo gegen Windkraft im Soonwald vor der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Philipp Lauer

Eine Gesetzesänderung könnte noch mehr Windräder im Rhein-Hunsrück-Kreis zur Folge haben, vor allem auch im Soonwald. Das sorgt für Protest. Viele der 150 Teilnehmer einer Demo in Simmern verfolgten gespannt, was der Kreisausschuss dazu sagt.

Über den aktuellen Stand der Windkraftplanung hat der Kreisausschuss des Rhein-Hunsrück-Kreises beraten. Anlass ist die anstehende Änderung eines Landesgesetzes, die dazu führen könnte, dass im Kreis neue Flächen für Windenergie ausgewiesen werden müssen, so die Befürchtung bei sachkundigen Beobachtern in der Region.







