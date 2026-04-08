Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Wie steht es um Ihre Frühlingsgefühle?
Am Mittelrhein hat die Vegetation im Frühling einen Vorsprung, wie sich etwa an dieser blühenden Magnolie in Oberwesel auf unser
Am Mittelrhein hat die Vegetation im Frühling einen Vorsprung, wie sich etwa an dieser blühenden Magnolie in Oberwesel auf unserem Archivfoto zeigt.
Werner Dupuis

Sind Sie noch müde, oder steigt bei Ihnen schon das Frühlingsfieber? Es ist interessant, sich den Frühlingsgefühlen einmal sprachlich zu nähern. Die Menschen im Hunsrück und am Mittelrhein haben auf jeden Fall Mittel gegen Müdigkeit vor der Haustür.

Lesezeit 1 Minute
Haben Sie noch Frühjahrsmüdigkeit oder schon das im englischen Sprachraum verbreitete „Spring Fever?“, diesen frühjährlichen Energieschub, der sich für mein Empfinden nicht ganz zutreffend mit Frühlingsgefühlen übersetzen lässt. Kürzlich habe ich mitgehört, wie sich zwei kluge Menschen darüber unterhielten, dass es den Begriff der Frühjahrsmüdigkeit hauptsächlich im deutschsprachigen Raum gibt, und das Phänomen wissenschaftlich wohl auch ...

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Rhein-Hunsrück-Zeitung

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