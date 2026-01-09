Wie Simmerner Jugendliche für eigenen Treff kämpfen

Das Jugendparlament der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen sieht in der Kreisstadt Simmern dringenden Bedarf für einen zentralen Treffpunkt, den die Jugend nutzen kann. Ein ambitioniertes Projekt muss allerdings einen Rückschlag hinnehmen.
HüHaHo – das ist die Abkürzung für das Projekt „Hunsrücker Hannes-Hotspot“, das das Jugendparlament der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen kürzlich den verantwortlichen politischen Gremien in Simmern vorgestellt hat. Das HüHaHo-Projekt ist die strategische Antwort auf den dringenden Bedarf für einen zentralen Treffpunkt für Jugendliche in Simmern, erklären die Mitglieder des Jugendparlaments um ihren Vorsitzenden Jannis Kaack.