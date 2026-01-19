Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie prägt man Gehaichnis auf eine Münze? Philipp Lauer 19.01.2026, 07:00 Uhr

i Von der Traumschleife Mittelrhein aus ergeben sich wunderbare Blicke ins Welterbe Oberes Mittelrheintal - und sicher das eine oder andere Motiv, das sich auf einer Münze gut machen würde. Thomas Torkler

Wie der Zufall so will, sorgte kürzlich der Fund einer Münze aus dem Hunsrück in Kanada für Aufsehen. Weniger spektakulär, aber ebenso gut für einen Denkanstoß war eine Münze, die kürzlich im Fundus unseres Autors landete.

Die Geschichte über den Fund einer Münze aus dem Hunsrück in Kanada ließ mich kürzlich staunen. Wie der Zufall es will, weckte kürzlich auch eine Münze meine Aufmerksamkeit, die ich im Rückgeld vom Einkauf am Bäckerauto fand. Das 2-Euro-Stück aus 2024 zeigt – äußerst gelungen – eine Kreidefelsformation auf Rügen und ist Teil der Bundesländerserie, die schon in die zweite Runde geht.







Artikel teilen

Artikel teilen