Windkraft Rhein-Hunsrück-Kreis Wie ökologisch ist die Entsorgung von Windradteilen? Annalena Bischoff 19.06.2026, 12:00 Uhr

i Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden bereits 27 Windkraftanlagen der ersten Generation – gebaut ab 1995 mit einer Leistung von 600 bis 1.000 Kilowatt – vollständig zurückgebaut. Johannes Koenig

Windräder produzieren klimafreundlichen Strom, was passiert jedoch nach ihrem Rückbau? Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden bereits 27 ältere Anlagen vollständig demontiert. Wie gut sich Fundamente, Türme und Rotorblätter recyceln lassen.

Windräder gelten als Symbol der Energiewende. Sie produzieren klimafreundlichen Strom, ihre Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Spätestens wenn ältere Anlagen durch leistungsstärkere Modelle ersetzt werden, stellt sich die Frage: Was passiert mit den riesigen Türmen, Fundamenten und Rotorblättern?







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