Windkraft Rhein-Hunsrück-Kreis
Wie ökologisch ist die Entsorgung von Windradteilen?
Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden bereits 27 Windkraftanlagen der ersten Generation – gebaut ab 1995 mit einer Leistung von 600 bis
Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden bereits 27 Windkraftanlagen der ersten Generation – gebaut ab 1995 mit einer Leistung von 600 bis 1.000 Kilowatt – vollständig zurückgebaut.
Johannes Koenig

Windräder produzieren klimafreundlichen Strom, was passiert jedoch nach ihrem Rückbau? Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden bereits 27 ältere Anlagen vollständig demontiert. Wie gut sich Fundamente, Türme und Rotorblätter recyceln lassen.

Lesezeit 2 Minuten
Windräder gelten als Symbol der Energiewende. Sie produzieren klimafreundlichen Strom, ihre Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Spätestens wenn ältere Anlagen durch leistungsstärkere Modelle ersetzt werden, stellt sich die Frage: Was passiert mit den riesigen Türmen, Fundamenten und Rotorblättern?

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