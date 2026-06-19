Windräder produzieren klimafreundlichen Strom, was passiert jedoch nach ihrem Rückbau? Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden bereits 27 ältere Anlagen vollständig demontiert. Wie gut sich Fundamente, Türme und Rotorblätter recyceln lassen.
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Windräder gelten als Symbol der Energiewende. Sie produzieren klimafreundlichen Strom, ihre Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Spätestens wenn ältere Anlagen durch leistungsstärkere Modelle ersetzt werden, stellt sich die Frage: Was passiert mit den riesigen Türmen, Fundamenten und Rotorblättern?