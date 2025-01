Jürgen Becker in Halsenbach Wie Musik die politischen Bewegungen geprägt hat 18.01.2025, 06:00 Uhr

i Kabarettist Jürgen Becker will mit seinem Programm "Deine Disco - wie Musik Politik macht" am 24. Januar in der Bürgerhalle Halsenbach eine Art Radioshow auf der Bühne inszenieren. Sven Knoch

Mit einer Art Radioshow will der Kabarettist in Strömungen vergangener Jahrzehnte eintauchen und erklären, woran es Fridays for Future mangelt. Im Interview erzählt er, was einen guten Kabarettisten ausmacht und wie der Humor der Zukunft aussieht.

Platten, Pointen, Politik: In seinem Programm „Deine Disco – wie Musik Politik macht“ will Kabarettist Jürgen Becker am Freitag, 24. Januar, in der Halsenbacher Bürgerhalle in einer Art Radioshow zeigen, welcher Soundtrack verschiedene Bewegungen geprägt hat und woran es Fridays for Future dabei mangelt.

