Analyse von Abgeordnetenwatch Wie Marlon Bröhr und Josef Oster auf Anfragen antworten Hilko Röttgers 26.07.2026, 10:00 Uhr

i Wer den Abgeordneten des Bundestags öffentlich eine Frage stellen möchte, kann das über das Portal Abgeordnetenwatch tun. Die Antwortquoten sind dabei sehr unterschiedlich. Michael Kappeler/dpa

Das Portal Abgeordnetenwatch hat analysiert, wie rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete auf Anfragen reagieren, die über die Plattform gestellt werden. Mit dabei: Marlon Bröhr und Josef Oster. Einer ist Spitzenreiter, der andere ist Schlusslicht.

Wie auskunftsfreudig sind unsere Abgeordneten? Wie oft antworten sie auf Anfragen der Bürger? Das wird regelmäßig vom Portal Abgeordnetenwatch ermittelt. Nun liegt die aktuelle Auswertung für die Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz vor. Der Star und das Schlusslicht – beide von der CDU – haben ihren Wahlkreis am Mittelrhein.







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