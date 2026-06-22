An der Hitze führt in diesen Tagen kein Weg vorbei, also muss man mit ihr umgehen. Dabei gibt es aber unterschiedliche Voraussetzungen, wie unser Kolumnist beobachtet hat.
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Jetzt ist sie also da, die Hitzewelle. Und wenn man den Prognosen glauben darf, dann wird sie uns noch bis zum Ende des Monats erhalten bleiben. Ich kann sagen: Meine Freude hält sich in eng überschaubaren Grenzen.Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke haben noch nie auf meinem Wunschzettel gestanden, nicht einmal ganz klein und ganz unten.