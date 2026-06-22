Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie man der Hitze davonfährt Hilko Röttgers 22.06.2026, 08:44 Uhr

i Mit einer Klimaanlage im Auto wird die Fahrt auch bei Hitze erträglich. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

An der Hitze führt in diesen Tagen kein Weg vorbei, also muss man mit ihr umgehen. Dabei gibt es aber unterschiedliche Voraussetzungen, wie unser Kolumnist beobachtet hat.

Jetzt ist sie also da, die Hitzewelle. Und wenn man den Prognosen glauben darf, dann wird sie uns noch bis zum Ende des Monats erhalten bleiben. Ich kann sagen: Meine Freude hält sich in eng überschaubaren Grenzen.Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke haben noch nie auf meinem Wunschzettel gestanden, nicht einmal ganz klein und ganz unten.







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