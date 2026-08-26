Europas größte Errungenschaft ist der jahrzehntelange Frieden, habe ich mal in der Schule gelernt. Manchmal fragte ich mich, wozu es überhaupt eine Bundeswehr brauche. Der Krieg in der Ukraine und der Neue Wehrdienst veränderten meine Perspektive.
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Die Wehrpflicht war längst ausgesetzt, als ich die Volljährigkeit erlangte – und an den Neuen Wehrdienst hat damals noch niemand gedacht. Klar, es gab damals die Möglichkeit, freiwillig für einen gewissen Zeitraum zur Bundeswehr zu gehen. Aber ernsthaft in Erwägung gezogen habe ich das nicht.