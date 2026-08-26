Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie mag es wohl bei der Bundeswehr sein? Johannes Kirsch 26.08.2026, 07:30 Uhr

i Zum 1. Januar 2026 wurde in Deutschland der Neue Wehrdienst eingeführt. Für viele junge Menschen ist die Armee damit wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Marijan Murat/dpa

Europas größte Errungenschaft ist der jahrzehntelange Frieden, habe ich mal in der Schule gelernt. Manchmal fragte ich mich, wozu es überhaupt eine Bundeswehr brauche. Der Krieg in der Ukraine und der Neue Wehrdienst veränderten meine Perspektive.

Die Wehrpflicht war längst ausgesetzt, als ich die Volljährigkeit erlangte – und an den Neuen Wehrdienst hat damals noch niemand gedacht. Klar, es gab damals die Möglichkeit, freiwillig für einen gewissen Zeitraum zur Bundeswehr zu gehen. Aber ernsthaft in Erwägung gezogen habe ich das nicht.







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