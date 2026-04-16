Unfall bei Boppard an Ostern
Wie lange werden die Arbeiten am Bahnsignal dauern?
Bei einem Unfall zwischen B9 und Bahnstrecke zwischen Boppard und Spay wurde am Osterwochenende ein Blocksignal verwüstet. Die R
Bei einem Unfall zwischen B9 und Bahnstrecke zwischen Boppard und Spay wurde am Osterwochenende ein Blocksignal verwüstet. Die Reparatur dauert an.
Philipp Lauer

Sechs- oder siebenstelliger Euro-Bereich: Nach dem Unfall zwischen B9 und Bahnstrecke zwischen Boppard und Spay laufen kostspielige Maßnahmen, um das von einem Unfallfahrer zerstörte Blocksignal wiederherzustellen. Wie lange dauert es noch?

Lesezeit 2 Minuten
Am Osterwochenende ist ein Mann mit seinem Wagen zwischen Boppard und Spay von der B9 abgekommen und gegen Anlagen der neben der Straße befindlichen Bahnstrecke kollidiert. Die erste Meldung der Polizei sprach von einem Schaden in Millionenhöhe. Wir haben nun nochmals bei der Deutschen Bahn angefragt, wie die anstehenden Sanierungsarbeiten nach dem Unfall laufen und ob die Schadenssumme wirklich so hoch ist.

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