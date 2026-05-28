Das Radverkehrskonzept sieht etliche Routen vor, um die Zentren im Rhein-Hunsrück-Kreis besser zu verbinden. Die Kosten wurden 2023 auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Nun gibt es einen Vorschlag, der Fahrt in die Angelegenheit bringen könnte.
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Vor nunmehr drei Jahren hat der Kreistag das Radverkehrskonzept für den Rhein-Hunsrück-Kreis beschlossen. Die Kosten schätzte das Planungsbüro damals auf rund 40 Millionen Euro und erstellte eine Prioritätenliste. Im Oktober 2024 nahm das Gremium eine Priorisierung vor (siehe Infobox).