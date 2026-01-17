Spannende Zuschrift aus Kanada Wie kommt Münze aus dem Hunsrück nach Vancouver Island? Andreas Nitsch 17.01.2026, 12:00 Uhr

i Julian Gröber ist Vorsitzender des Hunsrückvereins. Gröber

Vor 50 Jahren hat der Hunsrückverein eine Münze herausgebracht. Ein Schatzsucher in Kanada hat eine solche Münze in einem Park auf Vancouver Island gefunden. Wie aber ist sie dort hingekommen?

Wie kommt eine Münze, die der Hunsrückverein vor 50 Jahren herausgegeben hat, in einen Park auf der zu Kanada gehörenden Insel Vancouver Island? Das fragt sich Julian Gröber, Vorsitzender des Hunsrückvereins, seit einiger Zeit. Schon im Jahrbuch 2026 des Hunsrückvereins hat Gröber diese Geschichte erzählt.







