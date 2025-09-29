Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten einerseits – eine kleiner werdende Altersgruppe junger Menschen andererseits: Wie können Arbeitgeber und mögliche Auszubildende im Rhein-Hunsrück-Kreis besser zusammenfinden? Damit befasst sich Rustik:
Svea Thietje vom Institut für ländliche Strukturforschung (IfLS) und Achim Kistner, Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück (Rewi), haben in einem virtuellen Austausch die Ergebnisse der Befragungen und Experteninterviews im Rahmen des Rustik-Projektes vorgestellt.