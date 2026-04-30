Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie ich das Erscheinen der Loreley voraussagte Hilko Röttgers 30.04.2026, 07:30 Uhr

i Ein Prototyp der Loreley als Playmobil-Figur. Mira Zwick

„Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist“. Der französische Schriftsteller Victor Hugo soll das gesagt haben. Dass er recht hatte, beweisen eine Kolumne aus der Rhein-Hunsrück-Zeitung und eine Playmobil-Figur.

Erinnern Sie sich noch an den 10. September 2025? Es war ein Mittwoch, und vielleicht haben Sie an jenem Morgen an dieser Stelle unsere kleine Kolumne gelesen. Es ging um die Playmobil-Sonderfigur der Schwarzwald-Marie mit Bollenhut, Tracht und Kirschtorte, von der binnen kürzester Zeit 77.







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