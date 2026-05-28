Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wie Hunsrücker Platt im Alltag weiterhilft Philipp Lauer 28.05.2026, 07:30 Uhr

i Stadt, Land, Fluss: Ein Bauernhoftier mit "I"? Klar, der "Iesel" - zumindest auf Hunsrücker Platt eine Lösung, mit der man punkten kann. Philipp Lauer

Wer sich auf eine digitale Mundart-Reise durch den Hunsrück machen will, erfährt an dieser Stelle den Startpunkt. Die dabei angeeigneten Kenntnisse im Hunsrücker Platt lassen sich durchaus gewinnbringend einsetzen, zeigt ein Anekdötchen:

Erst kürzlich habe ich an dieser Stelle meine Gedanken über das Hunsrücker Platt in seinen vielen Ausprägungen geteilt. Aus zwei Gründen soll es heute wieder um die Mundart unserer Region gehen.Erstens, weil sich daraufhin unser Leser Josef Peil gemeldet und auf ein Projekt des Hunsrück-Museums namens O-Ton Hunsrück aufmerksam gemacht hat.







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