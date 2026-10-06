Unterwegs bei St. Goar
Wie gut sind die Wanderwege rund um die Rheinfels?
Freie Sicht auf die Burg Rheinfels haben Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer am Wanderweg Werlauer Pilz.
Freie Sicht auf die Burg Rheinfels haben Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer am Wanderweg Werlauer Pilz.
Annalena Bischoff

Wanderschuhe an und los: Rund um St. Goar führen zahlreiche Wege zu besonderen Aussichtspunkten mit Blick auf die Burg Rheinfels. Doch wie gut sind die Strecken in Schuss und was soll sich künftig noch tun?

Lesezeit 3 Minuten
Ein paar Schritte bergauf, durch den Wald und plötzlich liegt sie vor einem: die Burg Rheinfels, hoch über dem Rhein. Rund um St. Goar gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Wahrzeichen aus ungewohnten Perspektiven zu erleben. Die Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein hat in den vergangenen Jahren einiges dafür getan, dass Wanderer auf den Wegen rund um die Burg gut unterwegs sind.
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