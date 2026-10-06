Wanderschuhe an und los: Rund um St. Goar führen zahlreiche Wege zu besonderen Aussichtspunkten mit Blick auf die Burg Rheinfels. Doch wie gut sind die Strecken in Schuss und was soll sich künftig noch tun?
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Ein paar Schritte bergauf, durch den Wald und plötzlich liegt sie vor einem: die Burg Rheinfels, hoch über dem Rhein. Rund um St. Goar gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Wahrzeichen aus ungewohnten Perspektiven zu erleben. Die Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein hat in den vergangenen Jahren einiges dafür getan, dass Wanderer auf den Wegen rund um die Burg gut unterwegs sind.