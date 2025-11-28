Nach ersten Beratungen Wie geht es weiter mit dem Krankenhaus Boppard? Philipp Lauer 28.11.2025, 18:00 Uhr

i Für den Erhalt des Heilig Geist-Krankenhauses in Boppard liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch, der nun in den kommunalen Gremien beraten wird. Am Samstag findet vor dem Krankenhaus eine Demonstration statt. Philipp Lauer

Ein Vorschlag zum Erhalt des GKM-Standorts in Boppard liegt auf dem Tisch. Nun haben sich der Kreisausschuss und das Stiftungskuratorium beraten. Die Frage ist: Wie geht es weiter mit dem Heilig Geist Krankenhaus?

Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard soll zu einer Regioklinik werden, geht es nach dem Vorschlag von Gesundheitsminister Clemens Hoch. Bedingung: Aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis soll bis Ende 2027 das Geld kommen, um das Defizit zu tragen. Es geht um jährlich bis zu eine Million Euro, so wurde es am Runden Tisch besprochen.







