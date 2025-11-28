Wie geht es weiter mit dem Krankenhaus Boppard?

Ein Vorschlag zum Erhalt des GKM-Standorts in Boppard liegt auf dem Tisch. Nun haben sich der Kreisausschuss und das Stiftungskuratorium beraten. Die Frage ist: Wie geht es weiter mit dem Heilig Geist Krankenhaus?
Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard soll zu einer Regioklinik werden, geht es nach dem Vorschlag von Gesundheitsminister Clemens Hoch. Bedingung: Aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis soll bis Ende 2027 das Geld kommen, um das Defizit zu tragen. Es geht um jährlich bis zu eine Million Euro, so wurde es am Runden Tisch besprochen.