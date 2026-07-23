Nach Sensationsfund
Wie geht es nun mit der Burg Rheinfels weiter?
Burg Rheinfels bei St. Goar schaffte es jüngst durch einen archäologischen Fund in die Schlagzeilen. Die Untersuchungen gehen je
Burg Rheinfels bei St. Goar schaffte es jüngst durch einen archäologischen Fund in die Schlagzeilen. Die Untersuchungen gehen jedoch weiter, möglicherweise entdecken die Experten noch mehr.
Achim Schmidt

Nach dem sensationellen archäologischen Fund auf Burg Rheinfels oberhalb von St. Goar suchen die Experten weiter nach Relikten der Vergangenheit. Dazu kommt ein modernes High-Tech-Verfahren zum Einsatz.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der laufenden Sanierung der Burg Rheinfels bei St. Goar, die die historische Festung bis Ende 2028 für die Bundesgartenschau (Buga) zur zentralen Attraktion machen soll, stießen Handwerker auf archäologische Sensationsfunde. So fand man bei den Freilegungen im Bereich des oberen Burghofes gut erhaltene Fußabdrücke von nagelbesetzten Sandalensohlen aus dem 14.
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